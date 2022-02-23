Росія може готувати теракт на хімічному заводі "Титан" на півночі Криму, - розвідка

Сьогодні о 20-ій годині усіх працівників, близько 50 людей, евакуювали з території заводу.

Окупаційні силовики евакуювали всіх працівників хімічного заводу "Титан", розташованого на півночі Криму. Це може свідчити про підготовку теракту або хімічної диверсії на об’єкті.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За розвідувальними даними на заводі "Титан", що в місті Армянськ, Перекопський перешийок та в цілому на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, сьогодні о 20-ій годині усіх працівників, близько 50 людей, евакуювали з території заводу.

"Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об'єкті та спростовуємо всі заяви з цього приводу", - йдеться у повідомленні.