"Це тимчасові заходи, які просто треба пережити".

Народний депутат фракції "Голос", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що обмеження у межах режиму надзвичайного стану будуть не критичними. Їх будуть вводити оперативні штаби на місцях.

Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Указ встановлює рамку. Під цю рамку будуть певні правила прописуватися оперативними штабами в кожній області, де буде запроваджено воєнний стан”, - сказав Рахманін.

Він зазначив, що ухвалений документ передбачає можливість обмеження транспортного сполучення між областями, можливість догляду транспортних засобів та службових приміщень. Передбачається також вилучення техніки компаній в разі порушення ними певних умов.

"Певні обмеження будуть, але вони не будуть критичними. Це тимчасові заходи, які просто треба пережити. Тому що зараз обмежити певний рух, обмежити певні акції, на превеликий жаль, є потреба, тому що це вимога, яку диктує час. Час фактично воєнний", - сказав Рахманін.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила впровадження надзвичайного стану на території всієї України, крім Донеччини і Луганщини. Там з 2014 року через війну уже діє особливий правовий режим.

Ступінь обмежень у областях визначатиметься місцевими комісіями залежно від рівня загроз. У прикордонних з Росією і Білоруссю регіонах обмеження будуть більшими. НС запрацює з 24 лютого.