По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено, двоє отримали бойові травми (оновлено)

Окупанти гатили з "Градів" та "Джмелів", застосовували важку артилерію і міномети.

На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено, двоє отримали бойові травми (оновлено)
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі сьогодні, 23 лютого, загинув український військовий, ще один – отримав бойову травму.

Станом на 17:00 російські війська здійснили 59 обстрілів, 54 з яких – із застосуванням важкого озброєння. 

Як інформує пресцентр операції Об’єднаних сил, окупанти застосовували БМ-21 "Град", артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, БпЛА із застосуванням ВОГ-17, реактивні піхотні вогнемети "Джміль".

Зокрема ворог 14 разів вів обстріли поблизу Богданівки, сім разів – в напрямку Маріуполя та Південного, п’ять – Мар’їнки. 

Обстріли зафіксували також біля Новотошківського, Золотого, Попасної, Пісків, Світлодарська, Станиці Луганської, Щастя, Авдіївки, Гранітного.

Оновлення. За оновленими даними, від початку доби 23 лютого в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 75 обстрілів з боку окупаційних військ, 71 раз із яких – із застосуванням важкого озброєння. 

Як повідомили на брифінгу у штабі ООС, противник задіяв системи залпового вогню, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Загалом ворог використав 250 реактивних снарядів, 247 артилерійських снарядів та 586 мін.

За даними штабу, станом на 20:00 бойові травми отримали двоє українських військовослужбовців. Унаслідок несумісного із життям поранення загинув один воїн, ще двох поранено.

Як повідомляли, з 23 лютого ДСНС призупиняє роботу пунктів надання допомоги населенню на всіх чотирьох КПВВ на лінії розмежування. Причина – інтенсивні обстріли.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також