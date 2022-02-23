Ахметов наголосив, що Україна в небезпеці, тому він буде "робити все, щоб її захистити".

Бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук 23 лютого повернулися до Києва. Ввечері у президента Володимира Зеленського запланована зустріч із топ-50 великого бізнесу, повідомляє УП.

В аеропорту на запитання журналіста про терміни перебування на Батьківщині Ахметов відповів: "Мені здається, головне, що я роблю, а не скільки я тут перебуваю чи не перебуваю".

Бізнесмен додав, що Україна в небезпеці, тому він буде "робити все, щоб її захистити: захистити наш суверенітет, нашу цілісність, нашу незалежність, а найголовніше – людей".

"Тому я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати – і це мільярди доларів – в українську економіку, в нові робочі місця. Від цього виграє Україна і кожен українець. Ми готові допомагати. Допомагати уряду, містам, де розташований наш бізнес… Людей у біді ми не залишимо", – заявив Ахметов.

Він додав, що 16 лютого приїхав до Маріуполя, тому що раніше в медіа лунали припущення, нібито в цей день Росія вдасться до подальшого вторгнення в Україну.

На запитання, чи намагалися з ним зв’язатися представники російської влади, Ахметов відповів, що це "взагалі виключено".

Також журналісти УП зафіксували перебування в аеропорту "Київ" бізнесмена Віктора Пінчука.

Фото: УП

Як повідомляли, 18 лютого літак Ахметова вилетів з України в напрямку Швейцарії. У пресслужбі бізнесмена підтвердили, що Ахметов вилетів до Женеви , де у нього запланована низка зустрічей. Наступного дня він планує вилетіти до Лондона (також для проведення зустрічей).

"Але за перших ознак реальної загрози, він одразу ж повернеться до України, щоб бути тут – разом з Україною та українцями", – заявила речниця Ахметова Анна Терехова.