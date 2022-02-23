СБУ посилила захист від диверсій на стратегічних об’єктах

Служба безпеки України посилює контрдиверсійний захист стратегічних об’єктів України. Такі заходи вживають, аби нейтралізувати загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.
Під посиленим захистом спецслужби перебувають стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури та місця масового перебування людей, інформує пресцентр СБУ.
Зокрема:
- в Одеській області відпрацьовано захист об’єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії;
- у Херсонській області посилено захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу;
- у Дніпропетровській області посилено захист стратегічних об’єктів промисловості та енергозабезпечення.
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
Крім того, СБУ закликає громадян бути пильними і невідкладно повідомляти правоохоронців про:
- підозрілих осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до військових об’єктів, будівель органів влади та об’єктів критичної інфраструктури, або здійснюють їх фото-, відеофіксацію;
- підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів, особливо поблизу стратегічно важливих об’єктів;
- виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження.
Цю інформацію можна повідомити за телефоном 0 800 501 482, електронною поштою callcenter@ssu.gov.ua або іншим зручним способом.
Напередодні СБУ оприлюднила розмови бойовиків "ЛДНР", де вони зізнаються в провокаціях на Донбасі.