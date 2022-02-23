Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ посилила захист від диверсій на стратегічних об’єктах

Громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і повідомляти про підозрілих осіб.

СБУ посилила захист від диверсій на стратегічних об’єктах
Фото: СБУ

Служба безпеки України посилює контрдиверсійний захист стратегічних об’єктів України. Такі заходи вживають, аби нейтралізувати загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. 

Під посиленим захистом спецслужби перебувають стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури та місця масового перебування людей, інформує пресцентр СБУ.

Зокрема:

  • в Одеській області відпрацьовано захист об’єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії; 
  • у Херсонській області посилено захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу; 
  • у Дніпропетровській області посилено захист стратегічних об’єктів промисловості та енергозабезпечення.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. 

Крім того, СБУ закликає громадян бути пильними і невідкладно повідомляти правоохоронців про:

  • підозрілих осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до військових об’єктів, будівель органів влади та об’єктів критичної інфраструктури, або здійснюють їх фото-, відеофіксацію;
  • підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів, особливо поблизу стратегічно важливих об’єктів;
  • виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном 0 800 501 482, електронною поштою callcenter@ssu.gov.ua або іншим зручним способом.

Напередодні СБУ оприлюднила розмови бойовиків "ЛДНР", де вони зізнаються в провокаціях на Донбасі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також