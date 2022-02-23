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У МОЗ нагадали, що має бути в аптечці на випадок надзвичайної ситуації

“У будь-якій надзвичайній ситуації варто зберігати спокій"

У МОЗ нагадали, що має бути в аптечці на випадок надзвичайної ситуації
Фото: Мария Молотковец

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує розширити вміст набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

В аптечці на випадок надзвичайної ситуації мають бути:

  • рукавички нестерильні, 4 пари,
  • атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття,
  • бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів — 5 од,
  • бинт еластичний різних розмірів — 2 од,
  • гідрогелева протиопікова пов’язка/бинт (не менше 10х10 см) — 2 од,
  • термоковдра на поліетиленовій основі,
  • термометр (не ртутний та у захисному футлярі)
  • пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу «Ізраїльський бандаж») — 2 од,
  • плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень — 2 од,
  • гіпотермічний пакет,
  • пов’язка (щиток) на око,
  • пластир бактерицидний різних розмірів — 25 од,
  • лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см),
  • серветки стерильні марлеві — 10 од,
  • косинка медична перев’язувальна для іммобілізації кінцівок — 2 од,
  • гормональна мазь.
  • антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий),
  • знеболювальний/жарознижувальний засіб (1 упаковка),
  • ентеросорбент,
  • таблетки для знезараження води (1 упаковка),
  • скотч армований,
  • маркер для нанесення інформації водостійкий.

У МОЗ також нагадали, що важливо знати під час складання та використання аптечки.

Рукавички обирайте нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру. Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.

Для обробки ран використовуйте антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовуйте спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню. Для дезінфекції рук використовуйте спиртові антисептики.

Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовуйте ібупрофен/парацетамол відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря. Для дітей передбачте наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях.

Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовуйте у разі харчових отруєнь, діареї. Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною – дихлорізоціанурат натрію.

Покладіть до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує).Для людей із артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендовано взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.

Також МОЗ опублікувала рекомендації, що можуть додатково взяти до аптечки люди з відповідними вміннями та навичками:

  • засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом),
  • оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана),
  • засіб для зупинки кровотечі механічний типу «CAT»,
  • щину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см,
  • назофарингеальний повітровід з лубрикантом,
  • голку декомпресійну.

“У будь-якій надзвичайній ситуації варто зберігати спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватися — одна із ланок такої готовності”, – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на території України, крім Донеччини і Луганщини, буде введено надзвичайний стан. Рішення про ступінь обмежень ухвалюватимуть обласні комісії. У Донецькій і Луганській областях діє окремий режим.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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