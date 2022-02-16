Усі медичні заклади в Україні реєструватимуться в електронній системі охорони здоров’я

Вимога буде поширюватися як на комунальні заклади, так і на приватні.

Усі заклади охорони здоров’я, які провадять медичну практику в Україні, невдовзі будуть працювати в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Таку постанову схвалив сьогодні Кабінет Міністрів України, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Уряд вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема додана обов’язкова вимога щодо реєстрації закладів у центральній базі даних ЕСОЗ та ведення електронних медичних записів усіма надавачами медичних послуг.

Відповідна норма буде поширюватися як на комунальні заклади охорони здоров’я, так і на приватні. Незалежно від того, чи заклад уже займається подібним видом діяльності, чи отримує ліцензію вперше.

“Інакше кажучи, усі заклади охорони здоров’я в Україні будуть вести медичну документацію в електронній базі даних й реєстрах”, – зазначили у МОЗ.

Заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич зазначила, що рішення важливе в першу чергу для пацієнтів – аби усі медичні дані зберігалися в одному місці та були доступними в майбутньому пацієнту та медичним працівникам.

Нагадаємо, електронна система охорони здоров'я запрацювала ще у 2017 році.