Держава допоможе медзакладам, які не в змозі платити підвищену зарплату, – ОП

Держава надасть підтримку закладам охорони здоров'я, які з об’єктивних причин не спроможні реалізувати ініціативу президента Володимира Зеленського про підвищення заробітної плати медпрацівникам з коштів Програми медичних гарантій.

Про це заявив у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він розповів, що лікарі та медичні працівники минулого тижня повідомляли йому особисто про проблеми із виплатою підвищеної заробітної плати. Така невиплата порушує Указ Президента «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників».

«З’ясовуємо ситуацію по кожному зверненню. У 2022 році бюджет Програми медичних гарантій збільшився на 34 млрд грн і складає понад 157 млрд грн. Це означає, що медичні заклади отримають суми більші ніж у 2021 році. Логічне запитання, якщо все так добре, чому скаржаться люди, а лікарні не спроможні платити нову заробітну плату», — зазначив Тимошенко.

Медзаклади, які не в змозі сплачувати медпрацівникам підвищену зарплату, за словами Кирила Тимошенка, отримають фінансування за окремим пакетом від Національної служби здоров’я. Воно видаватиметься спочатку на пів року, кошти для цього вже закладені до програми медичних гарантій. За цей час заклади повинні відповідним чином оптимізувати процеси управління. Але не шляхом звільнення чи переведення людей на неповний робочий день.

«Вже розпочались і триватимуть перевірки за фактами примусового переведення медиків на неповну ставку. Щодо керівників, які вирішать таким чином «зекономити» бюджет лікарні, будемо ініціювати кадрові рішення», — наголосив Тимошенко.

Кожен медзаклад, який декларує потребу в державній допомозі, буде верифікуватись МОЗ та перевірятись Держаудитслужбою.

Тимошенко також повідомив, що впродовж місяця буде напрацьоване рішення щодо збільшення зарплати медсестер у школах.

Раніше заступник керівника ОП закликав медпрацівників, які стикаються з проблемами при нарахуванні підвищеної зарплати, повідомляти про це особисто йому.