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Коли рівень вакцинації досягне 70%, можна буде забути про адаптивний карантин, - Ляшко

Через "омікрон" локдауну в Україні не буде.

Коли рівень вакцинації досягне 70%, можна буде забути про адаптивний карантин, - Ляшко
Фото: Lb.ua

Захворюваність на COVID-19, зокрема і штаму "омікрон", зростає, проте число госпіталізованих не збільшується.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в Полтавській обласній державній адміністрації.

Так, за минулу добу в Україні підтверджено більше ніж 41 тисяча заражень. Найбільше нових випадків - у Києві та Одеській області.

"Зростає кількість випадків, але не госпіталізацій. Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, що передбачає “червону зону”, - зазначив міністр.

Наразі, за наявності достатньої кількості вакцини, за його словами, говорити про локдаун по всій країні недоречно. Тому, як зазначив Ляшко, як тільки в країні рівень вакцинації досягне 70%, можна буде забути і про адаптивний карантин.

Нагадаємо, зараз в "червоній зоні" знаходяться три області – Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська, Луганська та Хмельницька. 

За даними МОЗ, зараз Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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