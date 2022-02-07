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В Україні вдвічі скоротили тривалість самоізоляції хворих із коронавірусом

Також змінено вимоги до повторного проведення тестування.

В Україні вдвічі скоротили тривалість самоізоляції хворих із коронавірусом
Фото: EPA/UPG

В Україні cкоротили тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із коронавірусом.

Відповідні зміни Міністерство охорони здоров’я України встановило наказом від 4 лютого, повідомила пресслужба МОЗу.

Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту.

Тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. Зауважимо, йдеться лише про тестування методом ПЛР.

“Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати. Також самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19.

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.

Також змінами передбачено, що в умовах “червоного” рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання.

Контактами високого ризику вважатимуться члени сім'ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, як-от лікарні та установи довготривалого догляду.

Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують зростання випадків заражень коронавірусом за добу до 60 тисяч вже у найближчі два тижні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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