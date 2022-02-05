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В Україні виявили 42,5 тис. нових випадків коронавірусу, 185 людей померли за добу

За минулу добу госпіталізовано майже 4 тис. осіб.

В Україні виявили 42,5 тис. нових випадків коронавірусу, 185 людей померли за добу
Фото: EPA/UPG

42 533 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 4 лютого. Зокрема, захворіли 4 268 дітей та 920 медпрацівників.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 918 осіб; летальних випадків – 185; одужало – 9 628 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 3173;
  • Вінницька область – 1246;
  • Волинська область – 1182;
  • Дніпропетровська область – 2384;
  • Донецька область – 1887; 
  • Житомирська область – 2555;
  • Закарпатська область – 800;
  • Запорізька область – 1130;
  • Івано-Франківська область – 1633;
  • Київська область – 1446;
  • Кіровоградська область – 433;
  • Луганська область – 716;
  • Львівська область – 3890;
  • Миколаївська область – 817;
  • Одеська область – 3874;
  • Полтавська область – 1171;
  • Рівненська область – 1977;
  • Сумська область – 1810;
  • Тернопільська область – 1445;
  • Харківська область – 2101;
  • Херсонська область – 1066;
  • Хмельницька область – 2414;
  • Черкаська область – 1222;
  • Чернівецька область – 933;
  • Чернігівська область – 1228.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, що 3 лютого був зафіксований рекордний показник у 43 778 нових випадків, попередню найвищу кількість нових хворих фіксували за день до того, 2 лютого

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 256 208 осіб; одужало – 3 669 979 осіб; летальних випадків – 101 168; проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292. 

76 350 людей вакциновано 4 лютого проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу – 29 708 людей, додаткову дозу отримали 617 людей, бустерну дозу – 23 673 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.

Нагадаємо, що на Львівщині із 7 лютого для школярів 1-4 класів навчання розпочнеться у звичному режимі

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін 4 лютого заявив, що самоізоляція людини, у якої підтвердили коронавірус, має тривати щонайменше 10 днів.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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