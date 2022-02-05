В Україні виявили 42,5 тис. нових випадків коронавірусу, 185 людей померли за добу

42 533 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 4 лютого. Зокрема, захворіли 4 268 дітей та 920 медпрацівників.
Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 918 осіб; летальних випадків – 185; одужало – 9 628 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 3173;
- Вінницька область – 1246;
- Волинська область – 1182;
- Дніпропетровська область – 2384;
- Донецька область – 1887;
- Житомирська область – 2555;
- Закарпатська область – 800;
- Запорізька область – 1130;
- Івано-Франківська область – 1633;
- Київська область – 1446;
- Кіровоградська область – 433;
- Луганська область – 716;
- Львівська область – 3890;
- Миколаївська область – 817;
- Одеська область – 3874;
- Полтавська область – 1171;
- Рівненська область – 1977;
- Сумська область – 1810;
- Тернопільська область – 1445;
- Харківська область – 2101;
- Херсонська область – 1066;
- Хмельницька область – 2414;
- Черкаська область – 1222;
- Чернівецька область – 933;
- Чернігівська область – 1228.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, що 3 лютого був зафіксований рекордний показник у 43 778 нових випадків, попередню найвищу кількість нових хворих фіксували за день до того, 2 лютого.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 256 208 осіб; одужало – 3 669 979 осіб; летальних випадків – 101 168; проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.
76 350 людей вакциновано 4 лютого проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу – 29 708 людей, додаткову дозу отримали 617 людей, бустерну дозу – 23 673 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.
Нагадаємо, що на Львівщині із 7 лютого для школярів 1-4 класів навчання розпочнеться у звичному режимі.
Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін 4 лютого заявив, що самоізоляція людини, у якої підтвердили коронавірус, має тривати щонайменше 10 днів.