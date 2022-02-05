В Україні виявили 42,5 тис. нових випадків коронавірусу, 185 людей померли за добу

За минулу добу госпіталізовано майже 4 тис. осіб.

42 533 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 4 лютого. Зокрема, захворіли 4 268 дітей та 920 медпрацівників.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 918 осіб; летальних випадків – 185; одужало – 9 628 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 3173;

Вінницька область – 1246;

Волинська область – 1182;

Дніпропетровська область – 2384;

Донецька область – 1887;

Житомирська область – 2555;

Закарпатська область – 800;

Запорізька область – 1130;

Івано-Франківська область – 1633;

Київська область – 1446;

Кіровоградська область – 433;

Луганська область – 716;

Львівська область – 3890;

Миколаївська область – 817;

Одеська область – 3874;

Полтавська область – 1171;

Рівненська область – 1977;

Сумська область – 1810;

Тернопільська область – 1445;

Харківська область – 2101;

Херсонська область – 1066;

Хмельницька область – 2414;

Черкаська область – 1222;

Чернівецька область – 933;

Чернігівська область – 1228.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, що 3 лютого був зафіксований рекордний показник у 43 778 нових випадків, попередню найвищу кількість нових хворих фіксували за день до того, 2 лютого.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 256 208 осіб; одужало – 3 669 979 осіб; летальних випадків – 101 168; проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.

76 350 людей вакциновано 4 лютого проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу – 29 708 людей, додаткову дозу отримали 617 людей, бустерну дозу – 23 673 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.

Нагадаємо, що на Львівщині із 7 лютого для школярів 1-4 класів навчання розпочнеться у звичному режимі.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін 4 лютого заявив, що самоізоляція людини, у якої підтвердили коронавірус, має тривати щонайменше 10 днів.