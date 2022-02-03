Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
Як змінювалась релігійність українців з 2000 року. Короткий переказ великого дослідження Центру Разумкова
Як змінювалась релігійність українців з 2000 року. Короткий переказ великого дослідження Центру Разумкова
Стефанчук відреагував на ситуацію довкола виборів ректора Києво-Могилянської академії
Стефанчук відреагував на ситуацію довкола виборів ректора Києво-Могилянської академії
МВС оприлюднило заяву щодо ДТП із народним депутатом Трухіним
МВС оприлюднило заяву щодо ДТП із народним депутатом Трухіним
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
​Журналіст Bloomberg проїхав 700 км півднем України, щоб з'ясувати, чи зважиться Росія на наступ
​Журналіст Bloomberg проїхав 700 км півднем України, щоб з'ясувати, чи зважиться Росія на наступ
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У “червоній” та “жовтій” зонах карантину перебувають по дві області

Перевищено рівень госпіталізації і динаміку рівня госпіталізацій через ускладення від коронавірусу.

У “червоній” та “жовтій” зонах карантину перебувають по дві області
Фото: kharkivoda.gov.ua

Станом на четвер, 3 лютого у “червоній” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають дві області.

Це Івано-Франківська та Рівненські області, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Окрім того, “жовтими” є Кіровоградська і Полтавська області.

Київ та решта регіонів – у “помаранчевій” зоні.

Коефіцієнт виявлення випадків захворювання загалом у країні становить 22,9% при вставленому показнику у 20%.

Найбільше хворих на Прикарпатті та Сумщині.

Перевищено рівень госпіталізації (зафіксовано коефіцієнт 61% при межі 60%) і динаміку рівня госпіталізацій (54,8% – при межі 50%).

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що нова хвиля коронавірусної хвороби, пов’язана з поширенням у світі нового штаму коронавірусу омікрон, пройде в Україні спокійніше за попередні.

За середу, 2 лютого в Україні зафіксували 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусу – найбільшу кількість за весь час

Штам коронавірусу омікрон виявили вже у 20 областях України. Стрімке поширення цього штаму спричиняє значний ріст нових випадків захворювання. За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі.

Наприкінці січня МОЗ прогнозувало збільшення кількості хворих на ковід у межах 40-60 тисяч за добу. Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький також не виключає понад 60 тис. хворих протягом кількох наступних тижнів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також