У “червоній” та “жовтій” зонах карантину перебувають по дві області

Перевищено рівень госпіталізації і динаміку рівня госпіталізацій через ускладення від коронавірусу.

Станом на четвер, 3 лютого у “червоній” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають дві області.

Це Івано-Франківська та Рівненські області, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Окрім того, “жовтими” є Кіровоградська і Полтавська області.

Київ та решта регіонів – у “помаранчевій” зоні.

Коефіцієнт виявлення випадків захворювання загалом у країні становить 22,9% при вставленому показнику у 20%.

Найбільше хворих на Прикарпатті та Сумщині.

Перевищено рівень госпіталізації (зафіксовано коефіцієнт 61% при межі 60%) і динаміку рівня госпіталізацій (54,8% – при межі 50%).

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що нова хвиля коронавірусної хвороби, пов’язана з поширенням у світі нового штаму коронавірусу омікрон, пройде в Україні спокійніше за попередні.

За середу, 2 лютого в Україні зафіксували 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусу – найбільшу кількість за весь час.

Штам коронавірусу омікрон виявили вже у 20 областях України. Стрімке поширення цього штаму спричиняє значний ріст нових випадків захворювання. За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі.

Наприкінці січня МОЗ прогнозувало збільшення кількості хворих на ковід у межах 40-60 тисяч за добу. Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький також не виключає понад 60 тис. хворих протягом кількох наступних тижнів.