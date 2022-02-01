У "Дії" з'явилися сертифікати для щеплених бустерною дозою

Відсьогодні усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий сертифікат у застосунку "Дія".

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини, щойно медики введуть дані про вакцинацію до ЕСОЗ.

Термін дії такого документа складатиме 270 днів, як і в усіх країнах Євросоюзу.

"Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Наразі понад 350 тисяч українців посилили свій захист та вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцини. Принаймні 1 дозою вже вакциновано половина дорослого населення. Більше 47% отримали повний базовий курс вакцинації, а саме 2 дози. Збільшення відсотку вакцинованих українців, дозволить нам з більшою впевненістю дивитися у майбутнє", – зазначив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Новим сертифікатом можна користуватися як всередині країни під час введення карантинних обмежень, так і за кордоном. Зокрема, український COVID-сертифікат після бустерної дози буде чинним в Україні з дня вакцинації, а в країнах, які входять до Довірчої мережі, – з 14 дня від дати щеплення.

Слід зазначити, що окрім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати також Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря, в ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо, що два тижні тому уряд, слідом за рішенням ЄС, скоротив термін дії "зелених" COVID-сертифікатів. Їхній термін дії замість 365 днів тепер складає 270 днів. Щоб новий термін сертифіката коректно відображався у додатку «Дія», слід згенерувати документ повторно. Це важливо зробити, оскільки після того, як сплине 270 днів від останньої дози повної вакцинації, документ втратить чинність.

Нагадаємо, в грудні минулого року Ляшко підписав наказ про проведення додаткового щеплення від COVID-19 для груп ризику. Додаткове щеплення робитимуть через один-три місяці після другої дози людям з первинним чи набутим імунодефіцитним станом, людям на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії; людям з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували імуносупресивну терапію до щеплення; людям, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

4 січня 2022 року міністр охорони здоровʼя підписав наказ про введення бустерної дози для людей від 60 років.

Третя і бустерна дози – це різні поняття. Третя – це додаткова вакцинація для груп ризику, щоб збільшити їхній захист. Бустер (ревакцинація) робиться через 6 місяці після первинного курсу. Докладно про це читайте в інтервʼю LB.ua з імнуологом Федором Лапієм.