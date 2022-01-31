За останній тиждень січня щеплення від COVID-19 отримали майже 450 тис. українців

У неділю вакцинувалося менше 21 тис. українців.

За тиждень з 24 по 30 січня 2022 року в Україні 448 489 осіб отримали щеплення проти COVID-19. Загалом у країні проведено 30 300 581 щеплення.

За даними Міністерства охорони здоров’я, минулого тижня першою дозою було вакциновано 160 557 осіб, другою – 153 403 людини. Додатковою дозою щепили 3 587 осіб, бустерною – 130 942 людей.

За добу 30 січня в Україні проти COVID-19 вакциновано 20 983 людини. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 особи, додаткову – 98 людей, бустерну – 6 708 українців.

Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 30 300 581. Із них першу дозу отримали 15 324 673 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 14 619 487 українців. Додатковою дозою щеплено 16 695 осіб, бустерною – 339 726 людей.

Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ з посиланням на урядову постанову повідомили, що термін між основною вакцинацією та бустером скоротили до 90 днів. Однак МОЗ уточнило, що постанова Кабміну №677 від 19 січня не стосується правил отримання бустерної дози. Вона регулює питання, пов'язані з отриманням і використанням COVID-сертифікатів.

Отже, загальні рекомендації щодо бустерних доз лишаються без змін:

людям, які пройшли повний курс вакцинації, бустерна доза вводиться через 6-9 місяців

окремій категорії людей – імунокомпрометованим – бустерна доза вводиться через 3-6 місяців після додаткової дози.

Під час формування COVID-сертифікату після бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку "booster/бустер".