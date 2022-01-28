​У МОЗ прогнозують 40-60 тис. випадків ковіду за добу через тиждень-два

Міністерство охорони здоров'я прогнозує збільшення кількості хворих на коронавірус у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.

Про це заявив журналістам голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Ми прогнозуємо 40-60 тисяч (випадків ковіду, - ред.) і вже найближчими тижнями. Тобто через тиждень-два Україна виходитиме на пікові значення за кількістю випадків коронавірусної хвороби", - сказав він.

Ляшко наголосив, що в Україні не передбачається впровадження локдауну, оскільки в країні діє адаптивний карантин, який показав свою ефективність тим, що в першу хвилю 10 областей не заходили в "червону" зону взагалі, а восени - шість.

"Оскільки Україна велика, поширення коронавірусної хвороби, реєстрація кількості випадків та навантаження на систему охорони здоров'я - неоднорідні, і коли одна область може вийти з червоного рівня епідеміологічної небезпеки, то інша може до нього зайти. Тому загальнодержавного локдауну не буде... Ми розраховуємо пройти в адаптивному карантині для того, щоб випередити цю золоту середину: щоб не зазнала колапсу система охорони здоров'я і був якомога меншим вплив на економіку нашої країни", - пояснив міністр.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів.