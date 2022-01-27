МОЗ уточнило терміни бустерної дози

У COVID-сертифікаті буде позначка "booster/бустер".

Кабінет міністрів установив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання бустерної дози вакцини проти COVID-19. Тепер він становить 90 днів замість 180-ти.

Постановою від 19 січня уряд також встановив максимальний термін для отримання дози вакцини проти COVID-19 – 270 днів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ці терміни застосовують і для вакцинації однією вакциною, і в разі застосування змішаних схем вакцинації, уточнюється в документі.

Крім того, постанова передбачає, що під час формування COVID-сертифікату після бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку "booster/бустер".

Однак пізніше у МОЗ уточнили терміни бустерної дози.

"Постанова КМУ №677 не стосується правил отримання бустерної дози. Вона регулює питання, пов'язані з отриманням і використанням COVID-сертифікатів", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Отже, загальні рекомендації щодо бустерних доз лишаються без змін:

людям, які пройшли повний курс вакцинації, бустерна доза вводиться через 6-9 місяців

окремій категорії людей – імунокомпрометованим – бустерна доза вводиться через 3-6 місяців після додаткової дози.

Нагадаємо, на початку січня МОЗ вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення.

Бустер роблять мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer), а за їх відсутності – будь-якою іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Зазначалося, що новий COVID-сертифікат після бустерної дози можна буде згенерувати в "Дії" наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.