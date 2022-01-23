Витратити "ковідну тисячу" на ліки можна буде з 24 січня

Купити медикаменти можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього.

Повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити на ліки отримані в рамках програми "еПідтримка" 1000 грн вже з понеділка, 24 січня.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Із 24 січня вакциновані люди від 60 років зможуть використовувати кошти програми "еПідтримка" на купівлю ліків", - написав Шмигаль.

Він уточнив, що купити медикаменти можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього.

Нагадаємо, що програма "єПідтримка", ініційована президентом Володимиром Зеленським, стартувала з 19 грудня, хоча деякі банки почали відкривати картки та зараховувати на них гроші навіть раніше. В її рамках громадяни мають змогу отримати від держави підтримку у розмірі однієї тисячі гривень.

10 січня на нараді в Офісі президента повідомили, що "тисячу за вакцинацію" зможуть отримати українці у віці 12–18 років.

На засіданні 19 січня Кабінет міністрів дозволив вакцинованим українцям віком понад 60 років витратити кошти за програмою "єПітримка" на ліки.