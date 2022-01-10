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Підлітки зможуть отримати "тисячу за вакцинацію"

Програму "єПідтримка" поширять на дітей з 12 років.

Підлітки зможуть отримати "тисячу за вакцинацію"
Фото: EPA/UPG

Українські громадяни віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, зможуть отримати тисячу гривень.

Про це повідомляється на сайті президента з посиланням на селекторну нараду з питань коронавірусу.

"Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради поставив Кабінету міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми «єПідтримка» для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що програма "єПідтримка", ініційована президентом Володимиром Зеленським, стартувала з 19 грудня, хоча деякі банки почали відкривати картки та зараховувати на них гроші навіть раніше. В її рамках громадяни мають змогу отримати від держави підтримку у розмірі однієї тисячі гривень.

Станом на 10 січня понад 6,7 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання "ковідної тисячі", і більше мільйона з них уже витратили свої гроші.

Перший мільярд було витрачено в основному на книжки (35% коштів) і кіно (29%).

Розробляється порядок запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком понад 60 років.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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