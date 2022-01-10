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​На Чернігівщині в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика постраждали 11 людей

Усіх гостіпалізували.

​На Чернігівщині в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика постраждали 11 людей
Фото: cn.dsns.gov.ua

У неділю ввечері на автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ під Черніговом у результаті зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса постраждало 11 людей, серед них - дитина.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

"9 січня о 21:26 біля с. Городище Батуринської територіальної громади Ніжинського району, на 113 км автодороги Кіпті-Глухів-Бачівськ сталася дорожньо-транспортна пригода між автомобілем "Toyota RAV4" та мікроавтобусом "Renault Master". У результаті зіткнення водіїв транспортних засобів затисло деформованими конструкціями понівечених автівок", - йдеться в повідомленні.

Для проведення рятувальних робіт від  ДСНС області  до місця пригоди було направлено дев'ять чоловік особового складу та три одиниці спецтехніки. Рятувальники за допомогою гідравлічного спецінструменту деблокували обох водіїв та передали медпрацівникам.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Всього внаслідок пригоди постраждали 11 осіб серед яких одна дитина. Їх доставили у лікарні Бахмача та Ніжина з травмами різного ступеню тяжкості.

Причину та обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в неділю, 9 січня, на Львівщині зіткнулися рейсовий автобус та легковик. В результаті ДТП посраждали семеро осіб.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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