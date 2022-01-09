Чоловік через пожежу випав з 7-го поверху київської багатоповерхівки

У Києві чоловік випав з квартири у багатоповерхівці, де сталася пожежа.
Про це повідомили місцеві надзвичайники.
Подія сталася на вулиці Братиславській, 36 у Деснянському районі столиці вночі 9 січня.
Рятувальники встановили, що на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку горить квартира.
Мешканці будинку розпочали самостійно проводити евакуацію ще до прибуття пожежних підрозділів.
Пожежу на площі 15 кв.м було локалізовано о 04:38, та о 05:11 – ліквідовано.
“Під час ліквідації пожежі, на вулиці біля будинку було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Попередньо було встановлено, що людина випала з помешкання, де сталася пожежа”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі одна з кімнат квартири вигоріла повністю, було закопчено стіни та стелю квартири.
Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці. На місці працює слідчо-оперативна група.