Чоловік через пожежу випав з 7-го поверху київської багатоповерхівки

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

У Києві чоловік випав з квартири у багатоповерхівці, де сталася пожежа.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Подія сталася на вулиці Братиславській, 36 у Деснянському районі столиці вночі 9 січня.

Рятувальники встановили, що на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку горить квартира.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Мешканці будинку розпочали самостійно проводити евакуацію ще до прибуття пожежних підрозділів.

Пожежу на площі 15 кв.м було локалізовано о 04:38, та о 05:11 – ліквідовано.

“Під час ліквідації пожежі, на вулиці біля будинку було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Попередньо було встановлено, що людина випала з помешкання, де сталася пожежа”, – йдеться у повідомленні.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Внаслідок пожежі одна з кімнат квартири вигоріла повністю, було закопчено стіни та стелю квартири.

Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці. На місці працює слідчо-оперативна група.