Окупанти поранили українського воїна та задіяли два безпілотники

Від початку суботи, 8 січня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 5 разів порушили режим вогню, чотири рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У бік Пісків збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Богданівки та Кримського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Станиці Луганської російські найманці скинули з безпілотника постріл ВОГ-17.

Крім того, проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення зафіксовано на Луганщині.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 7 січня на Донбасі окупанти три рази порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.