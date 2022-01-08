NYTimes виклало карту з місцями скупчень російських військ біля українського кордону

Росіяни можуть орієнтуватися на розширення зони конфлікту на сході України і відкриття нового фронту на півночі – ближче до Києва

Американське видання The New York Times виклало оновлену карту з розташуванням російських військових та техніки на кордоні з Україною.

Фото: nytimes.com

Карту склали на основі даних українських та західних джерел, а також військових аналітиків і супутникових знімків.

На карті видання відзначило десятки місць основних скупчень російських військ – з артилерією, важкою технікою і танками.

Так, росіяни можуть орієнтуватися на розширення зони конфлікту на сході України і відкриття нового фронту на північному кордоні України – ближче до Києва, пише Укрінформ.

Зокрема, кілька груп російських військ розташовані поблизу кордону України з Білоруссю, поряд із містами Єльня (Смоленська область) та Клинці і Почепа (Брянська область).

Ще три групи розташовані неподалік від Воронежа, одна – біля Волгограда, дві – неподалік від тимчасово окупованого Донбасу.

Ще по одній – в Краснодарському краї (поблизу Кореновська) та на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає реальним ризик нового нападу Росії на Україну.

Американські аналітики описали ймовірні сценарії Путіна щодо України. Найбільш вірогідний, на їхню думку, нагадуватиме той, який спровокував чотириденну війну з Грузією в 2008 році. Тоді Росія відповіла на спроби Тбілісі убезпечити територію, яка була підконтрольною підтримуваним Москвою бойовикам, вторгненням на сушу за підтримки авіаційних та артилерійських ударів, військово-морської блокади та кібератак.

За їхніми словами, Росія представить конфлікт із Україною як захист російськомовного населення Донбасу.

За останніми даними РНБО, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 тисяч російських солдатів плюс техніка. Восени українська і західна розвідки говорили, що Кремль може піти в нову атаку вже в січні 2022 року.

На тлі загрози ескалації до перемовин із РФ включилися США і інші держави члени-НАТО. Вони попередили Росію, що за нове вторгнення доведеться платити безпрецедентними санкціями. Українська влада заявила, що держава без бою не здасться і вторгнення обернеться на криваві бої.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно у рази більше військ РФ, ніж накопичено зараз.