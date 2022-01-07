“Миротворців” ОДКБ у Казахстані очолив генерал, що керував захопленням Криму

Росія направила у країну підрозділи двох бригад та дивізії.

"Миротворцями” ОДКБ у Казахстані керуватиме командувач Повітряно-десантних військ Збройних сил Росії, генерал-полковник Андрій Сердюков, який брав участь у захопленні Криму.

Про це пише interfax.ru з посиланням на російське Міноборони.

Зазначимо, термін дії “місії миротворців” у Казахстані обмежений, але конкретні дати не відомі.

У Казахстан Росія направила підрозділи 45-ї бригади спецназу, 98-ї повітряно-десантної дивізії та 31-ї окремої бригади. Усі вони “пройшли спеціальну підготовку та мають реальний бойовий досвід”.

Зазначимо, Сердюков командував військами Південного військового округу Росії і керував операцією із захоплення Криму навесні 2014 року. Саме він очолив і реалізував спецоперацію, коли російські військові забезпечили прийняття парламентом Криму рішення про проведення незаконного референдуму про приєднання до РФ.

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів.

На тлі протистоянь людей і силовиків президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), і організація вирішила відправити до країни свої війська.

Перші військові підрозділи Росії прибули в Казахстан вранці 6 січня. 7 січня стало відомо, що Росія перекидає до Казахстану 75 літаків з "миротоворцями" ОДКБ.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін оголосив про відправлення військових у складі "миротворчих" сил ОДКБ до Казахстану.

Парламенти Таджикистану та Киргизистану дозволили відправити військових до Казахстану 7 січня.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ військовим без попередження стріляти на ураження по протестувальниках.