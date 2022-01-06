Блінкен провів телефонну розмову з головою МЗС Казахстану

Блінкен у своєму твітері охарактеризував розмову з Тлеуберді як "продуктивну".

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 6 січня провів розмову з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді.

Про це повідомили в Державному департаменті США.

Зазначається, що Блінкен під час розмови засвідчив "повну підтримку" мирного врегулювання заворушень та поваги до свободи медіа в Казахстані.

"Секретар також згадав про важливість підтримки стабільності в Європі, зокрема, підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у відповідь на російську агресію", - йдеться у повідомленні Департаменту.

Блінкен у своєму твітері охарактеризував розмову з Тлеуберді як "продуктивну".

"Ми маємо намір підтримувати конституційні інституції Казахстану та мирне й дипломатичне вирішення суперечок", - зазначив він.

Productive call with Kazakhstani Foreign Minister Mukhtar Tileuberdi today. We are committed to supporting Kazakhstan’s constitutional institutions and the peaceful and diplomatic resolution of disputes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 6, 2022

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

Мітинги тривають до сьогодні в різних містах Казахстану. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією. Єдиного лідера протестів немає.

За час мітингів уряд подав у відставку, а Нурсултан Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці повноваження перебрав президент Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.