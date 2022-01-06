​Парламент Киргизстану не зміг зібрати кворум для обговорення відправки військ у Казахстан

Сьогодні на надзвичайному засіданні парламент Киргизстану не зміг зібрати кворум для обговорення відправки військових до Казахстану в рамках місії Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомляє киргизька редакція "Радіо Свобода".

Наразі обговорення цього питання депутатами заплановано на п'ятницю.

Напередодні військовий блок ухвалив рішення - відправити армійські підрозділи до Казахстану на запит президента країни Касим-Жомарта Токаєва. В організації цю місію називають "миротворчою".

Біля будівлі парламенту Киргизстану в Бішкеку сьогодні відбулася акція протесту проти відправлення військових. Прессекретар президента Ербол Султанбаєв заявив, що армія "не контактуватиме з протестувальниками, а охоронятиме стратегічні об'єкти".

Як повідомлялося раніше, військовослужбовців до Казахстану вже направили Білорусь та Росія. Глава думського комітету у справах СНД Леонід Калашніков напередодні заявляв, що дозвіл парламенту для цього не потрібний, оскільки армія задіяна в рамках статуту ОДКБ. Крім Росії, свої війська до Казахстану мають відправити й інші члени ОДКБ - Вірменія, Таджикистан і Киргизстан.

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

Мітинги тривають до сьогодні в різних містах Казахстану. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією. Єдиного лідера протестів немає.

За час мітингів уряд подав у відставку, а Нурсултан Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці повноваження перебрав президент Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.