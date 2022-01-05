В Алмати, де кілька днів поспіль не вщухають масові протести, мітингарі почали штурмувати будівлію міської адміністрації – акімату.

Будівля загорілася, поруч із нею чутно автоматні черги, пише "Інтерфакс-Казахстан".

За даними очевидців, акімат горить відкритим вогнем. Демонстранти увірвалися туди близько 15 години за місцевим часом – 11 за Києвом.

За даними місцевих ЗМІ, на момент штурму в акіматі вже перебувала поліція, пише "Інформбюро". Силовики застосовували світлошумові гранати, як і протестувальники. Останні також були озброєні щитками і палицями.

Інша частина демонстрантів намагається прорватися до старої резиденції президента. Крім того, загорілась будівля прокуратури Алмати.

Спроба штурму акімату також почалася в Актобе. Біля акімату Атирау чутно вибухи.

Протести в Казахстані. Хронологія подій

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня на тлі підвищення після Нового року ціни на зріджений газ для автомобілів. Саме це паливо використовує більшість мешканців заходу країни, де газ і видобувають. Вартість газу на АЗС підскочила удвічі – з 55-60 тенге за літр до 120 тенге (десь 7,5 грн).

Мітинги з вимогою знизити ціни почалися в кількох населених пунктах на заході Казахстану, в тому числі у місті Жанаозен, де у 2011 році поліція застосувала вогнепальну зброю для розгону акції протесту. Учасники акцій вимагали зниження вартості газу на АЗС удвічі, а також усунення дефіциту цього палива. Місцева влада заявила протестувальникам, що їхні зібрання незаконні, бо про них попередньо не повідомляли. Міненерго країни тим часом сказало, що здорожчання викликане тим, що виробники зрідженого газу перейшли на реалізацію через електронні торги, що нібито й підвищило вартість.

Протести за один день не припинилися і місцями тривали і вночі. Найбільший мітинг зібрався в Актау; за словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей. Серед їхніх вимог з'явилися й політичні. Люди скандували "Уряд у відставку" та "Старий, іди", вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики.

4 січня в Актау відправили урядову комісію для "пошуку рішення проблеми в інтересах стабільності країни". Мітинги поширилися на інші населені пункти. В уряді Казахстану погодились розслідувати дії АЗС на предмет цінової змови. Ціну вирішили знизити до 50 тенге за літр. В Алмати увечері 4 січня трапилися сутички протестувальників і силовиків. Президент оголосив у місті комендантську годину та надзвичайний стан. У результаті після масових зіткнень мітингарів із силовиками уряд Казахстану пішов у відставку.

5 січня в МВД повідомили, що в Казахстані під час масових протестів за порушення громадського порядку затримали понад 200 людей. Постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, ушкоджено 37 службових автомобілів.