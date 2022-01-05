У Казахстані під час масових протестів за порушення громадського порядку затримали понад 200 людей.

Постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, ушкоджено 37 службових автомобілів. Про це йдеться у повідомленні міністерства внутрішніх справ Казахстану.

"Окремі групи громадян перекривали дороги, блокували рух транспорту, порушуючи громадський порядок, спокій громадян і систему життєзабезпечення населених пунктів", – заявили в міністерстві.

В містах Алмати, Шимкент і Тараз деякі мітингарі чинили спроби нападу на акімати (регіональні органи виконавчої влади) і вибивали в їхніх будівлях скло та двері.

Правоохоронці також свідчать, що "відмічалися випадки використання натовпом палиць, газових, перцових балончиків та пляшок із запальною сумішшю". ʼ

Акції протести влада Казахстану називає "незаконними".

В Кокшетау (казахстан) полицейские привезли ранее задержанных протестующих и отпустили их под одобрительные возгласы толпы#Kazakhstan #назарбаев pic.twitter.com/9AQk0sz7Vg — Протесты в мире (@worldprotest_tg) January 4, 2022

Після введення надзвичайного стану в Алмати вранці 5 січня зупинив рух громадський транспорт, деякі магазини не працюють, пише місцеве видання "Інформбюро". На околицях міста почав збиратися мітинг, але правоохоронці мають намір нікого не пропускати до центру міста.

Силовики застосовують світлошумові гранати.

Фото: informburo.kz Алмати вранці 5 січня

Протести в Казахстані. Хронологія подій

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня на тлі підвищення після Нового року ціни на зріджений газ для автомобілів. Саме це паливо використовує більшість мешканців заходу країни, де газ і видобувають. Вартість газу на АЗС підскочила удвічі – з 55-60 тенге за літр до 120 тенге (десь 7,5 грн).

Мітинги з вимогою знизити ціни почалися в кількох населених пунктах на заході Казахстану, в тому числі у місті Жанаозен, де у 2011 році поліція застосувала вогнепальну зброю для розгону акції протесту.

Учасники акцій вимагали зниження вартості газу на АЗС удвічі, а також усунення дефіциту цього палива. Місцева влада заявила протестувальникам, що їхні зібрання незаконні, бо про них попередньо не повідомляли. Міненерго країни тим часом сказало, що здорожчання викликане тим, що виробники зрідженого газу перейшли на реалізацію через електронні торги, що нібито й підвищило вартість.

Протести за один день не припинилися і місцями тривали і вночі. Найбільший мітинг зібрався в Актау; за словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей. Серед їхніх вимог з'явилися й політичні. Люди скандували "Уряд у відставку" та "Старий, іди", вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики.

4 січня в Актау відправили урядову комісію для "пошуку рішення проблеми в інтересах стабільності країни". Мітинги поширилися на інші населені пункти. В уряді Казахстану погодились розслідувати дії АЗС на предмет цінової змови. Ціну вирішили знизити до 50 тенге за літр.

В Алмати увечері 4 січня трапилися сутички протестувальників і силовиків. Президент оголосив у місті комендантську годину та надзвичайний стан. У результаті після масових зіткнень мітингарів із силовиками уряд Казахстану пішов у відставку.