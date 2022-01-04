У Білорусі затримали друзів чоловіка, який помер після перебування в райвідділі міліції

У Білорусі міліція затримала кількох друзів померлого після затримання Дмитра Всхопова.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Правозахисникам відомо щонайменше про чотирьох затриманих у Речиці. Тут 4 січня відбувалися поховання Всхопова.

Повідоляється про затримання Олексія та Ганни Давидкових, Олександра Снабкова та Іллі Бракаренка. Їх чекали на похованні, але вони не вийшли на зв’язок. Згодом про затримання повідомили їхні родичі.

Також відсутній зв’язок зі ще кількома людьми з оточення Всхопова. Але версія щодо їхнього затримання наразі не підтверджена й не спростована.

Нагадаємо, в новорічну ніч 27-річного жителя Речиці Дмитра Всхопова доправили до райвідділу, де, за словами родичів, його побила міліція. Згодом чоловік помер у лікарні. Слідчий комітет Білорусі стверджує, що смерть Всхопова "не носить травматичного характеру".