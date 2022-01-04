Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії, бо не хоче ставати “заручником Кремля”
Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії, бо не хоче ставати “заручником Кремля”
​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
МЗС Росії: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати
МЗС Росії: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
7 перевірених коктейлів з ігристим на кожен день новорічного тижня
7 перевірених коктейлів з ігристим на кожен день новорічного тижня
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
ГоловнаСвіт

Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти в лютому

У лютому обсяг видобутку сирої нафти складе 40,894 млн барелів на добу.

Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти в лютому
Фото: globalresearch.ca

Представники 23 країн на міністерській зустрічі ОПЕК+ домовилися продовжити збільшення видобутку нафти в лютому. Зокрема, видобуток нафти буде збільшено на планові 400 тисяч барелів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОПЕК.

Таким чином, члени ОПЕК+ зберегли в силі колишню домовленість, яка діяла ще до масового поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

"Знову підтвердити план зміни видобутку і механізм щомісячного нарощування видобутку, затверджені на 19-й нараді міністрів країн ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК, а також рішення про щомісячне збільшення загального видобутку на 0,4 мільйона барелів на добу в лютому 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У лютому обсяг видобутку сирої нафти країнами ОПЕК + складе 40,894 млн барелів на добу.

Нагадаємо, в липні 2021 року країни ОПЕК+ домовилися про щомісячне збільшення видобутку нафти.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також