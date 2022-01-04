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Президент Литви визнав помилкою відкриття тайванського представництва під назвою "Тайвань", а не "Тайбей"

"Назва стала визначальним фактором, який дуже впливає на наші відносини з Китаєм".

Президент Литви визнав помилкою відкриття тайванського представництва під назвою "Тайвань", а не "Тайбей"
Фото: lrp.lt

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що уряд країни не повинен був давати дозвіл на відкриття в країні тайванського представництва з використанням назви "Тайвань".

Про це він сказав в ефірі радіостанції Ziniu radijas.

"Я вважаю, що не відкриття представництва Тайваню було помилкою, а назва, яка не була погоджена зі мною", - сказав він.

Науседа підкреслив, що як Литва, так і Тайвань можуть відкривати представництва, які не мають дипломатичного статусу, і висловив жаль, що "назва представництва стала тим визначальним фактором, який тепер дуже впливає на наші відносини з Китаєм".

Китай розглядає Тайвань як провінцію, що відкололася від Китайської Народної Республіки, і прагне всіляко ізолювати його на міжнародному рівні.

Тому Тайвань, який вважає себе незалежною державою - Республікою Китай, зазвичай називає свої де-факто посольства за кордоном "представництвами Тайбея".

У липні 2021 року уряд Литви, який займає критичну позицію щодо Китаю, дозволив Тайбею використати для його представництва назву "Тайвань". У відповідь Пекін відкликав свого посла з Вільнюса і, крім того, припинив рух товарних поїздів до Литви та видачу їй дозволу на імпорт продовольчих товарів. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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