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Перший візит у 2022-му – до Станиці Луганської: Боррель оголосив про прибуття до України

"Я тут, аби показати підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України".

Перший візит у 2022-му – до Станиці Луганської: Боррель оголосив про прибуття до України
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель оприлюднив фото з аеропорту Харкова на початку свого візиту до України.

"Мій перший візит у 2022-му – до Станиці Луганської та Києва, Україна. На тлі нарощування Росією військ (на кордоні та на окупованих територіях України – ред.) я тут, аби показати підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримати сталу роботу над реформами, які є ключем до витривалості", - написав Боррель.

Нагадаємо, у грудні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем про безпекову ситуацію в Україні.

10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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