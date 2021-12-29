Байден прокоментував можливість зустрічі з Путіним під час переговорів США і Росії

Президент США Джо Байден відповів "побачимо" на запитання, чи може він зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним 10 січня, у день переговорів між США і Росією з безпекових питань.

На цих переговорах планують обговорити стурбованість через напруження довкола України, пише Reuters.

Білий дім не відповів на запит про те, чи мав на увазі Байден перемовини на нижньому рівні у своєму коментарі про зустріч із Путіним.

Нагадаємо, дата перемовин США і Росії щодо України була названа цього понеділка. У адміністрації Байдена заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами.

12 січня також планується засідання ради Росія-НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число.

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.