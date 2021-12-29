Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Нардеп "Слуги народу" придбав телевізійний канал
Нардеп "Слуги народу" придбав телевізійний канал
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
ГоловнаСвіт

Байден прокоментував можливість зустрічі з Путіним під час переговорів США і Росії

Перемовини, як відомо, заплановані на 10 січня.

Байден прокоментував можливість зустрічі з Путіним під час переговорів США і Росії
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден відповів "побачимо" на запитання, чи може він зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним 10 січня, у день переговорів між США і Росією з безпекових питань.

На цих переговорах планують обговорити стурбованість через напруження довкола України, пише Reuters.

Білий дім не відповів на запит про те, чи мав на увазі Байден перемовини на нижньому рівні у своєму коментарі про зустріч із Путіним.

Нагадаємо, дата перемовин США і Росії щодо України була названа цього понеділка. У адміністрації Байдена заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами. 

12 січня також планується засідання ради Росія-НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число.

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також