Україна закликала владу Грузії ставитися з повагою до Саакашвілі

МЗС також закликає владу Грузії не допускати дій, які несуть загрозу його життю і здоров’ю.

МЗС України оприлюднило коментар щодо дотримання прав Міхеїла Саакашвілі. У ньому міститься заклик до влади Грузії ставитися до громадянина Україна з повагою і не допускати дій, які несуть загрозу його життю і здоров’ю.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Вчорашні намагання перевезти Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу вчинені в неналежний спосіб. Адвокати не були поставлені до відома про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі не дозволяє цього робити. Йому потрібна подальша реабілітація. Закликаємо владу Грузії ставитися до громадянина Україна з повагою і не допускати дій, які несуть загрозу його життю і здоров’ю", - сказано у повдіомленні.

Зазначається, що українські дипломати в Грузії продовжують тримати ситуацію на особливому контролі, підтримують постійний діалог з владою Грузії та адвокатами Міхеїла Саакашвілі. Консул Посольства України в Грузії завтра зустрінеться з Саакашвілі.

"Грузинська сторона має дозволити українським лікарям відвідати пана Саакашвілі з метою його обстеження. Продовжуємо працювати над його поверненням до України з гуманітарних міркувань для лікування і реабілітації. Необхідність такого кроку є очевидною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Восени 2021 року Михайло Саакашвілі, який з травня 2015 року є громадянином України, вирішив повернутися на батьківщину після багаторічної відсутності. 1 жовтня, одразу після приїзду до Грузії, Саакашавілі затримали.

Після арешту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Його помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у двох справах, які тривають з 2014 року.

Саакашвілі припинив голодування, тільки коли стан його здоров'я критичним.

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі.