Кулеба назвав дії Росії "стратегією безумця"

Рівень загрози для України значно виріс, але поки що нижчий критичного рівня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дії Росії та її вимоги зупинити розширення НАТО на схід проявом "стратегії безумця".

Про це він сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

"У дипломатії є такий термін - madman strategy, стратегія безумця. Тобто демонструвати партнеру, що ти просто скажений, готовий на будь-що, непередбачуваний, і тому до тебе треба підходити з особливою поступливістю і лагідністю. Карибська криза зародилася саме з такої стратегії Хрущова, і ми знаємо, чим вона закінчилася", - сказав він.

Міністр припускає, що Росія може навіть не мати якогось конкретного плану.

"Хаотичні дії: а давайте спробуємо оце, а побачимо, що вийде. У них все одно репутація "поганих хлопців", втрачати їм в цьому плані особливо нічого. Єдина репутація, за яку вони сильно хвилюються - це репутація стабільного постачальника енергоресурсів до Європейського союзу. А в усьому іншому вони цілком можуть діяти опортуністично. Це таке тестування, провокування Заходу, це їхня гра", - сказав він.

Кулеба не вірить, що США і НАТО погодяться з вимогою Росії зупинити розширення на схід. При цьому він наголосив, що рівень загрози для України зі сторони РФ дійсно високий.

"У грудні 2020 року безпекова ситуація була стабільнішою, рівень загрози, який існував з боку Росії, був нижчим. Тому можна сказати, що за цей рік рівень загрози суттєво підвищився. Тепер за останній місяць – рівень загрози підвищився, але він не перетнув червоної позначки. Знаєте, як на термометрі є червона риска на 37 градусах. Ми наблизились до цієї червоної риски за останній місяць, але її ще не перетнули. І зараз всі зусилля все ще спрямовані саме на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії", - сказав Кулеба.

За його словами, місяць тому цей ризик був "у двох міліметрах від червоної риски", а зараз - "в одному міліметрі".

"Ми могли її вже й перетнути - однак не перетнули. Тобто дипломатія працює, вона зараз не відкочує "температуру" до норми, але вона стримує її зростання", - заявив міністр.

Нагадаємо, що переговори між Росією та США і НАТО почнуться в першій половині січня 2022 року. Вони проходитимуть трьома треками: двостороння зустріч США і Росії запланована на 10 січня, засідання Ради Росія - НАТО має відбутися 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ - 13 січня.

15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

США висловили готовність до діалогу з РФ, але відкинули можливість того, що Росія може вирішувати, кого брати чи не брати в НАТО.