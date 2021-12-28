США не готові поступатися суверенітетом України, - Маркарова

Зараз Україна, США та Захід працюють над варіантом "А", щоби не довелося переходити до варіанта "Б".

Україна, США та Захід наразі спільно працюють над дипломатичним стримуванням Російської Федерації, яка продовжує стягувати війська до кордонів із Україною. Однак, Штати розуміють, що загроза українському сувернітету є, і вони не готові ним поступатися.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

"Зараз ми всі: Україна, США, Захід - працюємо над варіантом "А" - дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта "Б", до якого також усі активно готуються", - сказала вона.

Маркарова наголосила, що Сполучені Штати активно звертаються до Росії з тим, щоб та сфокусуватися на варіанті "А", вони прагнуть дипломатичного врегулювання і демонструють Росії, що є інший шлях.

"Для США та всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій. Водночас є розуміння того, що є загроза українському суверенітету, і Сполучені Штати не готові ним поступатися", - зазначила посол.

Вона також додала, що про якийсь умовний "компроміс" із Росією мови не йдеться.

"Від наших американських партнерів ми ні разу не чули слова “компроміс”, коли йшлося про Росію та Україну. Також не було жодних розмов з нами щодо того, щоби зменшити обсяг підтримки або кількість навчань. Якраз навпаки: Сполучені Штати й Україна шукають дипломатичне вирішення проблеми, однак ми чітко розуміємо, хто у цій ситуації агресор і чий суверенітет потрібно захищати", - наголосила Маркарова.

Нагадаємо, за даними Ради національної безпеки та оборони, Росія зосередила 122 тисячі військових в 200-кілометровій зоні від кордону з Україною та 143,5 тис. - у 400-кілометровій. На тлі стягування своїх військ і техніки до кордонів України президент РФ Володимир Путін висунув блоку НАТО умову – не приймати нових членів серед країн Східної Європи. Фактично це є ультиматумом не брати в НАТО Україну, але сам Путін ультимативність заперечує. Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав поширення НАТО на країни колишнього СРСР "питанням життя та смерті" для Росії.

15 грудня Міністерство закордонних справ РФ передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

США висловили готовність до діалогу з РФ, але відкинули можливість того, що Росія може вирішувати, кого брати чи не брати в НАТО.

Перемовини між Росією і США щодо України заплановані на 10 січня.