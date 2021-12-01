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Путін вимагає від НАТО гарантій нерозширення "на схід"

Президент РФ хоче юридичних гарантій, а не усних. 

Путін вимагає від НАТО гарантій нерозширення "на схід"
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Володимир Путін пропонує почати "предметні переговори" про досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід. Про це він заявив під час заходу в Кремлі, пише РБК.

За словами Путіна, Росія має намір добитися "надійних і тривалих гарантій безпеки" і в перемовинах із США та країнами-союзниками буде "наполягати на напрацюванні конкретних домовленостей, які виключають будь-які просування НАТО на схід". На схід – значить і в Україну.

Президент РФ підкреслив, що вимагає саме юридичних, а не усних гарантій.

Російський голова заявив, що на західних кордонах РФ росте напруження, "достатньо подивитися, наскільки близько до кордонів просунулась військова інфраструктура Північноатлантичного альянсу". У відповідь на це, каже президент країни-агресора, РФ вживає "адекватних військово-технічних заходів". Він також укотре сказав, що Росія "нікому не загрожує". 

Нагадаємо, що курс України в НАТО закріплений у Конституції. Держава імплементує натівські стандарти в своє законодавство, а блок висловлює підтримку на тлі російської агресії.

Голова МЗС Дмитро Кулеба, який сьогодні перебуває на засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО, заявив, що заручився підтримкою союзників блоку на тлі загрози нової ескалації російської агресії проти України.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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