Путін вимагає від НАТО гарантій нерозширення "на схід"

Президент РФ Володимир Путін пропонує почати "предметні переговори" про досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід. Про це він заявив під час заходу в Кремлі, пише РБК.

За словами Путіна, Росія має намір добитися "надійних і тривалих гарантій безпеки" і в перемовинах із США та країнами-союзниками буде "наполягати на напрацюванні конкретних домовленостей, які виключають будь-які просування НАТО на схід". На схід – значить і в Україну.

Президент РФ підкреслив, що вимагає саме юридичних, а не усних гарантій.

Російський голова заявив, що на західних кордонах РФ росте напруження, "достатньо подивитися, наскільки близько до кордонів просунулась військова інфраструктура Північноатлантичного альянсу". У відповідь на це, каже президент країни-агресора, РФ вживає "адекватних військово-технічних заходів". Він також укотре сказав, що Росія "нікому не загрожує".

Нагадаємо, що курс України в НАТО закріплений у Конституції. Держава імплементує натівські стандарти в своє законодавство, а блок висловлює підтримку на тлі російської агресії.

Голова МЗС Дмитро Кулеба, який сьогодні перебуває на засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО, заявив, що заручився підтримкою союзників блоку на тлі загрози нової ескалації російської агресії проти України.