США закликали Росію до зниження напруги на кордонах з Україною

Першим кроком для цього могло б стати повернення до взаємного та змістовного діалогу між сторонами.

Сполучені Штати закликають Росію до деескалації напруги на кордонах з Україною. Першим кроком для цього могло б стати повернення до взаємного та змістовного діалогу між сторонами.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Сполучені Штати закликають Росію до деескалації напруги на кордонах з Україною. Перший крок – це повернення до взаємного та змістовного діалогу", - повідомляє пресслужба посольства США в Україні з посиланням на місію США при НАТО.

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні.

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії.

У РНБО наразі не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення російських військ до України, хоча не виключають зміни ситуації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що варіант вторгнення в Україну перебуває в Москві "на столі", але про ухвалення остаточного рішення невідомо.

Він наголосив, що Росія розмістила біля кордонів України, в Криму і ОРДЛО 115 000 своїх військових. Там перебуває понад 40 батальйонних тактичних груп.

Він додав, що нині Росія відмовляється прозоро пояснити свої дії та військові просування.