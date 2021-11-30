Ерік Земмур: проросійський полеміст іде у президенти Франції

Новачок у політиці, прихильник крайніх правих ідей, який потрапив до суду за заклики до ненависті і расистські вислови, вже може похвалитися солідним електоратом. За останніми опитуваннями, у першому турі президентських виборів (10 квітня 2022 року) за Земмура готові проголосувати 15% французів , а ще місяць тому він випереджав Марін Ле Пен і виходив з Емманюелем Макроном (25%) у другий тур. Однак кілька ляпсусів - і кампанія, побудована на провокаціях, почала просідати. Земмур втратив два-три пункти в опитуваннях, тоді як Марін Ле Пен, навпаки, набирає обертів (19-20%) і на контрасті вже не здається такою радикальною.

Витягнутий середній палець у бік жительки Марселя – ось світлина, що якнайкраще вказує на тон президентської кампанії Еріка Земмура . Офіційно про свою кандидатуру одіозний полеміст заявив лише сьогодні, 30 листопада, на власній сторінці у твіттері, однак чутки про його наміри ширилися Францією із середини літа, а кілька останніх місяців тоді ще «не кандидат» Земмур об’їздив країну з презентацією останньої книжки «Франція ще не сказала своє останнє слово».

Фото: EPA/UPG Ерік Земмур приміряє смугасту сорочку під час відвідин виставки «Made In France» у виставковому залі Porte de Versailles в Парижі, 14 листопада 2021 року.

Середній палець, рушниця на журналіста і мрія про французького Путіна

Ерік Земмур відомий французам насамперед як есеїст і телевізійник. Тривалий час він писав колонки для правоцентристського видання «Ле Фігаро», дебатував у токшоу на державному каналі "Франс-2", а останні два роки провів у праймтаймі приватного новинного каналу CNEWS, аудиторія якого за цей час зросла вдесятеро: в найкращі вечори шоу за участю полеміста збирало перед екранами майже мільйон французів.

У прямому ефірі Земмур розповідав про те, як на Францію чекає «велике заміщення» (теорія змови, поширена в ультраправих колах, згідно з якою європейське населення поступово замінять вихідці з Африки. – LB.ua), а неповнолітні мігранти — це вбивці та насильники (репліка, за яку Земмур потрапив до суду за заклики до ненависті). У своїх інтерв’ю Земмур неодноразово висловлював захоплення російським президентом і навіть казав, що мріє про французького Путіна, а також розповідав, як Росію обступили країни НАТО.

Продажі останньої книжки Земмура «Франція ще не сказала останнє слово», в якій він зібрав усі свої крайні праві ідеї, за два місяці розлетілася 200 тисячами екземплярів. Та чи гарантує успішність Земмура як есеїста його успіх як кандидата? Останні тижні показали, що провокації не завжди йдуть на користь тому, хто мріє про найголовніше крісло у країні. Казус за казусом - і Земмур власноруч почав обвалювати свій рейтинг.

Фото: tf1.fr

У середині жовтня на спеціалізованій виставці зброї «Міліпол» полеміст «жартома» направив рушницю на журналістів. 13 листопада, у день пам’яті паризьких терактів, коли, за традицією, не лунає жодне політичне звернення, він прийшов під постраждалий від нападу паризький театр «Батаклан» і заявив, що експрезидент Франсуа Олланд не захистив французів від терористів. У кінці листопада в ефірі «Франсінфо» Земмур показав свій повний відрив від реального життя французів, сказавши, що квартира 100 м2 у Парижі – це ще не багатство (для контексту, середня ціна квадратного метра у французькій столиці перевалила за 11 тисяч євро, тобто за 100-метрову квартиру потрібно викласти понад мільйон євро при середній зарплаті по країні 2400 євро на місяць).

І вишенька на торті – провальний візит у Марсель, «південну столицю» країни, без якої не обходиться жодна французька політична кампанія. Полеміста зустріли порожні вулиці, жодного масового зібрання прихильників, лише протест руху антифа і середній палець, що показала йому одна з активісток. І потенційний французький президент показав... середній палець у відповідь! Після чого Земмур перепросив у твіттері і назвав свій жест «неелегантним».

Фото: wionews.com

Провали Земмура – на радість Ле Пен

Ляпсуси Земмура не минули непоміченими в його найближчому оточенні. Бізнесмен Шарль Гаве, який дав полемісту 300 тисяч євро на кампанію, заявив, що той не отримає від нього більше ані цента. Колишня права рука Земмура Гійом Пелтьє теж залишив свого однодумця і висловив підтримку правоцентристській партії «Республіканці». Засновник французького руху крайніх правих, батько Марін Ле Пен Жан-Марі Ле Пен, який вже давно відійшов від політики і частенько критикує власну доньку, сказав про Земмура, що той «не доріс до рівня» президентського крісла.

Та полеміста це не зупинило, і він вирішив офіційно заявити про свою кандидатуру у відеозверненні до французів через твіттер, у якому закликав співвітчизників «узяти долю у власні руки». У неділю, 5 грудня, новоспечений політик запрошує всіх охочих до великої паризької зали «Зеніт», що може вмістити до семи тисяч людей, – на перший політичний мітинг кандидата.

Фото: FRANCOIS GREUEZ/SIPA

Однак соцопитування вперто кажуть своє – пік популярності в рейтингах, які виводили Земмура у другий тур разом із чинним президентом Макроном, наразі позаду. Радикальність позицій і монотематичність кандидата, здатного говорити лише про мігрантів, ісламізм і тероризм, відсунули його на сам край правого флангу французької політики. Завдяки цій новій конфігурації Марін Ле Пен вже не можна назвати найрадикальнішою політичною фігурою у країні. Її образ дещо пом’якшився, а дослідження газети «Ліберасьйон» каже про те, що 44% опитаних бачать у ній більше президентської статури, ніж у Земмурові (протилежну думку мають 18% респондентів), для 40% опитаних Земмур менш компетентний, ніж Ле Пен (проти 23%). Щоправда, спільного у двох кандидатів більше, ніж вони того хотіли б. Як мінімум проросійські позиції, а у випадку Марін Ле Пен - і російські гроші: лідерка крайніх правих досі винна Першому чесько-російському банку 9 мільйонів євро.

Технічний кандидат, який може позбавити Ле Пен другого туру? Чи просто розпорошити голоси правих виборців, забезпечивши таким чином перемогу Макронові? Чи темна конячка, яка ще покаже, на що вона здатна? Очі Франції прикуті до Еріка Земмура. До виборів залишаються довгі чотири з половиною місяці, і як показує досвід, французька кампанія завжди залишає місце для кількох сюрпризів.