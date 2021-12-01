Уночі 1 грудня цієї ночі з території Білорусі з пневматичної зброї обстріляли прожекторні щогли на польському боці кордону. У зв’язку з інцидентом до Мінборони Польщі було викликано військового аташе Білорусі у Варшаві.

Як повідомило польське оборонне відомство, в околицях Тересполя обстріляно освітлювальні щогли, встановлені польськими військовими на кордоні з Білоруссю.

"Лампи було знищено в результаті пострілів з пневматичної зброї. Обстріл вівся з території Білорусі", - сказано в повідомленні.

Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак назвав інцидент поблизу Тересполя провокацією білоруських служб.

Це не перший появ агресії з боку білоруських силовиків на польському кордоні. Раніше фіксували демонстративне перезаряджання зброї, спрямування зброї у бік поляків, постріли у повітря. Крім того, білоруси активно допомагають мігрантам нищити загородження на кордоні, кидають камінням у бік поляків.

Раніше у польській прикордонній службі повідомляли, що під час штурму кордону мігрантами з Білорусі постраждали четверо польських військових. Мігранти кидали в поляків камінням, гілками дерев, застосовували перцевий газ. Водночас білоруські служби засліплювали поляків лазерами.

Під час зіткнень із озброєними камінням мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі девʼятеро польських правоохоронців отримали травми. Одного поліцейського госпіталізували з підозрою на перелом черепа після того, як його вдарили.

25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі.