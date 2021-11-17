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На кордоні з Білоруссю під час зіткнення з мігрантами травмувалися девʼятеро польських правоохоронців

Одного з постраждалих госпіталізували з підозрою на перелом черепа. 

Девʼятеро польських правоохоронців отримали травми під час зіткнень із озброєними камінням мігрантами на кордоні Польші та Білорусі. Одного поліцейського госпіталізували з підозрою на перелом черепа після того, як його вдарили, повідомляє Polskie Radio з посиланням на офіційні заяви. 

Шестеро інших офіцерів поліції – пʼятеро чоловіків і жінка – отримали менш серйозні поранення від ударів камінням та іншими предметами, які перекидали з-за лінії кордону. 

Зіткнення з мігрантами, 16.11.2021
Фото: Twitter Polska Policja
Зіткнення з мігрантами, 16.11.2021

Окрім поліцейських, також постраждали прикордонниця і солдат. 

Міністерство оборони Польщі зазначило, що в атаці мігрантів переважно брали участь "молоді, агресивні" чоловіки. 

Нагадаємо, що з літа 2021 року Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський Союз.

Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши ціллю спочатку Литву, а потім – Латвію та Польщу.

Це почалося після того, як ЄС впровадив проти Олександра Лукашенка секторальні санкції за примусову посадку літака Ryanair та затримання опозиційного блогера. 

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики. Люди змушені жити в своєрідних таборах. Крім того, білоруські силовики організовано приводять мігрантів до польських КПП. 

14 листопада Прикордонна служба Польщі попередила, що Білорусь готує мігрантів до масштабної спроби прориву кордону з поляками. 

15 листопада мігранти перемістились на сусідній з табором пункт пропуску "Брузгі – Кузьниця". 16 листопада мігранти на кордоні з Польщею почали атакувати польський КПП. Правоохоронці були змушені застосувати проти них водомети і сльозогінний газ. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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