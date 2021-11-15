Фото: twitter.com/MSWiA_GOV_PL

Мігранти, які минулого тижня отаборилися в нейтральній полосі між Білоруссю та Польщею, в понеділок організовано перейшли на КПП Брузгі (Білорусь) і Кузьниця (Польща).

Вранці 15 листопада в твіттері міністерства оборони Польщі опублікували відео, зняте з повітря, на якому видно, що табір мігрантів на кордоні між Білоруссю та Польщею порожній, а скупчення мігрантів спостерігається безпосередньо біля польського пункту пропуску.

Obozowisko, w którym do tej pory znajdowali się migranci jest już puste. Osoby, które się tam znajdowały, przemieściły się na przejście graniczne. Marsz migrantów odbywał się pod kontrolą białoruskich służb pic.twitter.com/DtbIdzhGIv — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

"Табір, в якому досі перебували мігранти, тепер пустує. Люди, які там перебували, перейшли до прикордонного переходу. Марш мігрантів відбувся під контролем білоруських служб", - заявило відомство.

Kolejne grupy migrantów są kierowane przez białoruskie służby pod przejście graniczne w Kuźnicy pic.twitter.com/TghHZNVTo5 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

У МВС Польщі побоюються штурму.

Nielegalni migranci gromadzą się przy przejściu granicznym w Kuźnicy po stronie białoruskiej. Przy wsparciu tamtejszych służb prawdopodobnie przygotowują się do siłowego sforsowania granicy. Funkcjonariusze @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i żołnierze są w gotowości. pic.twitter.com/IeBJJ5HceN — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив, що Польща побоюється збройної провокації з боку Білорусі. Він повідомив, що на даний момент дії режиму Олександра Лукашенка, який використовує мігрантів, є психологічною війною і польські сили готові до цього.

"Польща стягнула на кордон сили, які здатні відобразити провокацію, захистити кордон від нелегальної міграції. Людям, які перебувають на кордоні, особливо солдатам, постійно, кожен день, день і ніч, загрожує провокація. […] Звичайно, зараз це психологічна війна. Ці люди готові до різних варіанті розвитку ситуації. Звісно, ми побоюємося збройної провокації", - цитує Кумоха "Радіо Польща".

Нагадаємо, що з літа 2021 року Білорусь транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський союз.

Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім - Латвію та Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.