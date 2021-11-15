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Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму

Людей організовано привели білоруські силовики.

Фото: twitter.com/MSWiA_GOV_PL

Мігранти, які минулого тижня отаборилися в нейтральній полосі між Білоруссю та Польщею, в понеділок організовано перейшли на КПП Брузгі (Білорусь) і Кузьниця (Польща).

Вранці 15 листопада в твіттері міністерства оборони Польщі опублікували відео, зняте з повітря, на якому видно, що табір мігрантів на кордоні між Білоруссю та Польщею порожній, а скупчення мігрантів спостерігається безпосередньо біля польського пункту пропуску.

"Табір, в якому досі перебували мігранти, тепер пустує. Люди, які там перебували, перейшли до прикордонного переходу. Марш мігрантів відбувся під контролем білоруських служб", - заявило відомство.

У МВС Польщі побоюються штурму.

Представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив, що Польща побоюється збройної провокації з боку Білорусі. Він повідомив, що на даний момент дії режиму Олександра Лукашенка, який використовує мігрантів, є психологічною війною і польські сили готові до цього.

"Польща стягнула на кордон сили, які здатні відобразити провокацію, захистити кордон від нелегальної міграції. Людям, які перебувають на кордоні, особливо солдатам, постійно, кожен день, день і ніч, загрожує провокація. […] Звичайно, зараз це психологічна війна. Ці люди готові до різних варіанті розвитку ситуації. Звісно, ми побоюємося збройної провокації", - цитує Кумоха "Радіо Польща".

Нагадаємо, що з літа 2021 року Білорусь транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський союз.

Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім - Латвію та Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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