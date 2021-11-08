У Білорусі біля кордону з Польщею зібралася величезна група мігрантів.

Про це повідомило міністерство оборони Польщі.

У твіттері відомства опублікували відео, зняте з повітря, на якому видно, що безпосередньо біля прикордонної смуги з білоруської сторони знаходяться кілька сотень людей. Скупчення мігрантів спостерігається неподалік від Гродна, в районі КПП Брузгі (Білорусь) і Кузьниця (Польща).

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Перед цим Прикордонний комітет Білорусі повідомив, що "численна група біженців з речами рухається вздовж траси до кордону з Польщею".

"Прикордонна варта Польщі неодноразово рапортувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На такий крок розпачу біженців спонукали байдужість і нелюдське ставлення польської влади", - йдеться у заяві комітету.

Польща розмістила біля кордону з Білоруссю близько 12 тисяч солдатів, повідомив міністр оборони Маріуш Блащак.

"Польське радіо" зі слів речника уряду Польщі Пьотра Мюллера пише, що у зв’язку з подіями на польсько-білоруському кордоні сьогодні відбудеться засідання кризового штабу за участю прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького, віцепрем'єр-міністра Ярослава Качинського та міністрів національної оборони та внутрішніх справ.

Прикордонники Литви, кордон якої знаходиться за 40-50 кілометрів від місця події, вирішили передислокувати свої сили.

"До можливих сценаріїв ми готувалися у вихідні, сьогодні вже будуть ухвалюватися рішення, зараз відбуваються зустрічі зі штабом Збройних сил Литви, плануємо скористатися можливістю дислокації додаткової кількості військових у бойовій готовності. Також наразі вже узгоджено дії з поліцією, Службою громадської безпеки, передислокуються наші сили. Ми готуємось до всіх можливих сценаріїв", - цитує місцеве видання "Делфі" начальника прикордонної служби Литви Рустама Любаєва.

Нагадаємо, що білоруський режим Олександра Лукашенка з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС.

Європейський Союз звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.

Спочатку мігрантів скеровували до кордону Литви, але тепер потік змістився в сторону Польщі.