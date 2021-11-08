Фото: tvr.by

Громадянин США Еван Ньюманн (Evan Neumann), який брав участь в штурмі Капітолію 6 січня, попросив притулок в Білорусі.

Про це повідомив у неділю, 7 листопада, телеканал "Білорусь-1".

Ньюман, який у США займався виробництвом сумок, має дружину та двох дітей. За його словами, проти нього було відкрито шість кримінальних справ у США. Після цього американець найняв юриста, який порадив йому виїхати до Європи. Ньюман послухався поради і вилетів до Європи, де знаходився спочатку в Італії та Швейцарії, а потім чотири місяці - з березня по серпень 2021 року - жив в Україні, знімаючи квартиру в Житомирі.

Тоді його нібито почала переслідувати СБУ, і він вирішив тікати в Білорусь.

За його словами, 15 серпня він нелегально перейшов українсько-білоруський кордон. Його затримали білоруські прикордонники, і тоді він попросив надати йому політичний притулок.

Еван Ньюман примітний тим, що під час штурму Капітолію мав на собі шарф з написом "Україна" та гаслом Помаранчевої революції: "Разом нас багато і нас не подолати! Свободу не спинити!".

Фото: seditionhunters.org

Фото: seditionhunters.org

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні прихильники Трампа, що вимагали перегляду підсумків виборів, увірвалися в будівлю Конгресу США на Капітолійському пагорбі, де мали оголосити переможцем виборів Джо Байдена.

Унаслідок штурму Капітолію загинули п'ятеро людей, в тому числі один поліцейський, який помер наступного після заворушень дня. Було порушено щонайменше 25 справ про тероризм.

Проти Дональда Трампа почали процедуру імпічменту – другу за його життя – за можливе підбурювання до насильства. Його визнали невинним.