Фото: ЕРА/UPG Протест у Варшаві

У Польщі вибухнули акції протесту під гаслом “Жодної більше” після того, як польські медіа повідомили про смерть 30-річної вагітної жінки внаслідок септичного шоку.

Про це пише polskieradio.pl.

Демонстранти протестують проти заборони абортів у випадку невиліковних вад плоду.

Так, наприкінці вересня до лікарні в Пщині поступила жінка на 22-му тижні вагітності, в якої відішли навколоплідні води. Лікарі, котрі обстежували жінку, ствердили відсутність вод, а також підтвердили у плоду дефекти, діагностовані раніше.

Фото: ЕРА/UPG Протест у Варшаві

Лікарі прийняли тактику вичікування, оскільки під час обстеження серце плоду билося. Наступного дня після обстеження плід помер, а після цього, внаслідок септичного шоку, померла теж пацієнтка.

Польські ЗМІ повідомили про справу на початку листопада.

Фото: ЕРА/UPG Протестує Вроцлав

Згідно із рішенням Конституційного суду Польщі, прийнятим 22 жовтня 2020 року, легальне переривання вагітності можливе у двох випадках: якщо вагітність загрожує життю жінки або якщо вагітність є результатом зґвалтування або недозволеної дії (наприклад, інцесту). Одночасно Конституційний суд визнав неконституційною передумову, яка була вписана в Законі про планування сім’ї, захист людського плоду та умови переривання вагітності з 1993 року – а саме, що переривання вагітності дозволяється теж у випадку важкої генетичної вади плоду або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю.

Фото: ЕРА/UPG

Акції протесту відбулися у суботу, 6 листопада і продовжуються сьогодні, 7 листопада у Ґданську, Лудзі, Вроцлаві, Познані, Щеціні, Кєльцях, Ельблонґу, Пщині та інших містах.

Фото: ЕРА/UPG

У Варшаві демонстранти зібралися під будинком Конституційного суду на алеї Шуха, звідки пройшли під будинок Міністерства здоров’я на вулиці Мьодова. Там маніфестація затрималася на хвилину мовчання, після чого прозвучала символічна хвилина крику. Демонстранти скандували гасла “жодної більше”, “її серце теж билося”, “вона могла жити”, “права жінок – правами людини”.

На чолі маршу протестувальники неси банер зі словами “на ваших руках кров”. На прохання родини померлої жінки, під час маршу не було партійної символіки.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG Протестувальники у Гданську

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів.

Пізніше польський уряд вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду щодо заборони абортів, яке мало набути чинності 2 листопада, але до цього часу не опубліковано.