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Резиденцію прем’єр-міністра Іраку атакували за допомогою трьох безпілотників

Сили безпеки змогли знищити два апарати під час нальоту.

Резиденцію прем’єр-міністра Іраку Мустафи Аль-Казимі атакували за допомогою трьох безпілотників.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на місцеві ЗМІ, які зі свого боку посилалися на МВС країни.

Сили безпеки змогли знищити два апарати під час нальоту.

Незабаром після атаки Аль-Казимі звернувся до населення країни із закликом виявити холоднокровність.

Фото: ЕРА/UPG

Відповідальність за напад наразі ніхто на себе не взяв.

Радіо Свобода водночас пише про один дрон з вибухівкою. Резиденція прем'єра, яку атакували, розташована у "зеленій зоні" Багдаду поруч із урядовими й дипломатичними будівлями.

США засудили ракетний обстріл резиденції прем'єра та запропонували допомогу у розслідуванні атаки.

“Ми стежимо за повідомленнями про напад безпілотника на резиденцію прем’єр-міністра Іраку Казімі. Ми рішуче засуджуємо цей очевидний терористичний акт і перебуваємо в тісному контакті з іракськими силами безпеки. Наша відданість нашим іракським партнерам непохитна”, – йшлося в повідомленні держдепартаменту.

Фото: ЕРА/UPG

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані також засудив цей напад. На своїй сторінці в Твіттері він поклав відповідальність за атаку на "іноземні аналітичні центри, які принесли лише почуття незахищеності, розлад, нестабільність народу Іраку, що пригнічується, за рахунок створення і підтримки терористичних груп і довготривалої окупації країни".

Фото: ЕРА/UPG

Західні ЗМІ зазначали, що спроба замаху на іракського прем'єра відбулася на тлі зростання напруженості після парламентських виборів, що відбулися 10 жовтня в Іраку.

Фото: ЕРА/UPG

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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