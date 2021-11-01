В Україні планують "з нуля" виробляти турецькі безпілотники "Bayraktar", - посол

В Україні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів "Байрактар" (Bayraktar).

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, виробничі потужності, на яких виробляють безпілотники у Туреччині, "досить заповнені", тому турецька сторона зацікавлена у відкритті нового заводу.

"Вже роботи ведуться щодо того, аби виділити відповідну земельну ділянку, щоб розпочати предметні роботи зі спорудження цього центру збереження і ремонту. І так само паралельним треком ідуть роботи щодо створення виробничих потужностей і започаткування виробництва «Байрактарів» в Україні. Я не скажу конкретних часових рамок, щоб не створювати помилкове враження для наших глядачів чи слухачів, але, насправді, роботи ідуть досить швидкими темпами і це точно не роки, а місяці", – сказав посол.

За його словами, йдеться про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "з нуля", які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн.

"«Байрактари» зацікавили зараз багато країн, і вже є попередні контракти з деякими європейськими державами. Киргизстан, наприклад, так само закуповує їх. І виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені. Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересі турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу", – зазначив Боднар.

Нагадаємо, безпілотник Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту – понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

"Укрспецекспорт" у січні 2019 року підписав угоду з Baykar Defense на поставку шести безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, двох пунктів управління та 200 "розумних" боєприпасів на суму 69 млн доларів. Командування Військово-Морських Сил України у липні 2021 року отримало першу партію ударних дронів типу Bayraktar TB2 (SİHA).

26 жовтня 2021 року ЗСУ вперше застосувала ударні дрони Bayraktar проти артилерії російських найманців на Донбасі. Безпілотники знищили артилерію бойовиків, яка обстріляла село Гранітне. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що застосували Bayraktar після того, як не спрацювали дипломатичні методи.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час зустрічі з очільником російських дипломатів Сергієм Лавровим на саміті G20 у Римі заявив, що Україна повинна перестати використовувати вираз "турецький Bayraktar", коли говорить про ударні безпілотники, які використовуються на Донбасі.

"Якщо країна купує її у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому", – сказав він.