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У Кривому Розі оголосили жалобу за загиблими у ДТП тренером та трьома його вихованцями

У районі приспустять прапори на будівлях влади та підприємств, обмежать розважальні та спортивні заходи.

У Кривому Розі оголосили жалобу за загиблими у ДТП тренером та трьома його вихованцями
Фото: portal.lviv.ua

2 і 3 листопада в Інгулецькому районі Кривого Рогу оголосили дні жалоби за загиблим тренером з кіокушинкай-карате Русланом Тодорашко та трьома його вихованцями.

Відповідне розпорядження підписав голова Інгулецької районної в місті ради Сергій Жеребило, повідомляє "Радіо Свобода".

У районі приспустять прапори на будівлях влади та підприємств, обмежать розважальні та спортивні заходи.

Як повідомляє видання, у дитячо-юнацькій спортивній школі №2 Кривого Рогу підтвердили, що в ДТП на Кіровоградщині загинув їхній тренер – 46-річний Руслан Тодорашко та троє спортсменів. Це 16-річний Данило Перець, 12-річна Анастасія Улітко та 11-річний Артем Куропятник.

Як повідомляли, у дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове Кропивницького району Кіровоградської області вночі 1 листопада, загинули троє дітей та дорослий. Тіла загиблих діставали рятувальники.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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