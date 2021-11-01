У жовтні СБУ заблокувала понад 50 кібератак на органи влади

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки у жовтні 2021 року припинили та нейтралізували 57 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Заначається, що було проаналізовано понад 28 тис. критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці.

Здебільшого основними типами виявлених хакерських атак були:

З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);

Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);

Атаки на вебдодатки (Web App Attack);

Шкідливе програмне забезпечення (Malware);

та інші.

Ознайомитись зі звітами за попередні місяці можна у розділі "Захист інформаційного та кіберпростору".

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на кіберзахист секретної інформації.

У вересні СБУ заблокувала 53 кібератаки проти органів держвлади України.

Як повідомлялося, в серпні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав оновлену Стратегію кібербезпеки України. Вона містить перелік викликів і загроз, які стоять перед Україною в сфері кібербезпеки, пропонує основи розвитку національної системи захисту від кіберзагроз, визначає основні пріоритети і стратегічні цілі забезпечення кібербезпеки України, а також напрямки зовнішньополітичної діяльності і стратегічні завдання, які стоять перед державою в зазначеній сфері.

Також Зеленський підписав указ про створення в Україні кібервійськ в структурі Міністерства оборони.