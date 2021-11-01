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​55,3% українців вірять, що Зеленський та його партнери володіють офшорами, - соцопитування

9,1% опитаних не бачать нічого поганого у такій практиці.

​55,3% українців вірять, що Зеленський та його партнери володіють офшорами, - соцопитування
Соцопитування (архівне фото)
Фото: slovo.odessa.ua

Близько третини респондентів (36,8%) не чули про міжнародне розслідування Пандора Пейперс (Pandora Papers), яке розкрило таємниці офшорних рахунків багатьох політиків з різних країн світу.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Чули про це дослідження, але не знають деталей, - 43,0% опитаних, а 18,1% відповіли, що добре поінформовані про нього.

Більшість опитуваних (80,1%) вважають, що неприпустимо, щоб найвищі посадові особи держави і провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном.

9,1% опитаних не бачать нічого поганого у такій практиці.

Водночас, більше половини опитаних (55,3%) вірять інформації розслідування про те, що президент Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном. Не вірять цій інформації 16,5% опитаних.

Нагадаємо, раніше 61,7% українців відповіли, що знають про розслідування, хоча з них лише 13,8% стверджують, що достатньо добре поінформовані. 47,9% відповіли, що лише щось чули, але не знають деталей. Для 77,1% респондентів неприпустимо, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками за кордоном. Вважають, що в цьому немає нічого поганого 15,6%.

Коментуючи розслідування, Зеленський заявив, що відмиванням грошей ні він, ні інші члени студії "Квартал" не займалися. Президент пояснив наявність офшорів тим, що "за часів Януковича тоді всі структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний з телебаченням, зі ЗМІ". 

Як повідомлялося, серед понад 10 млн документів міжнародного проєкту Pandora Papers знайшли дані про 10 компаній, пов'язаних з компаніями Зеленського та його партнерів по "Кварталу 95". За даними розслідувачів, у 2012 році, коли проєкт "Квартал 95" перейшов на телеканал "1+1", було створено низку офшорних компаній, на які йшли оплати за телепродукти.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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