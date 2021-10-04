Pandora Papers містять дані про 35 світових лідерів, включно з королем Йорданії і прем'єром Чехії

У документах міжнародного проєкту розслідування Pandora Papers йдеться про таємні офшорні справи 35 світових лідерів, включно з нинішними і колишніми президентами, главами урядів і міністрів.

Документи також містять дані про фінансові операції більш ніж 300 інших державних службовців, зокрема суддів і військових генералів у більш ніж 90 країнах, пише The Guardian.

Також там фігурує ім'я прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і основних спонсорів його консервативної партії.

Журналісти провідних світових ЗМІ понад 18 місяців аналізували ці документи в контексті суспільних інтересів. Зокрема, з'ясувалося, що король Йорданії Абдалла II нібито створив секретну імперію власності вартістю понад 100 млн доларів, яка охоплює Малібу, Вашингтон і Лондон.

"Король Йорданії відмовився відповідати на конкретні запитання, але сказав, що нема нічого неправильного в тому, що він володіє нерухомістю через офшорні компанії", – зазначили журналісти.

Розслідувачі також стверджують, що, згідно з документами, родина президента Азербайджану Ільхама Алієва останнім часом продала британської власності на суму близько 400 млн фунтів стерлингів.

Також у Pandora Papers містяться дані про прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, який нібито використовував офшорну інвестиційну компанію для придбання замку вартістю 22 млн доларів на півдні Франції.

Президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса запідозрили в тому, що його юридична компанія приховувала активи російського мільярдера за підставними власниками компаній. Сам він стверджує, що не займається компанією, відколи пішов у політику.

Колишнього прем'єра Британії Тоні Блера запідозрили в тому, що він і його дружина придбали офіс за 6,5 млн фунтів стерлінгів на Британських Віргінських островах. При цьому немає доказів, що Блери намагалися уникнути податків на нерухомість.

Міністр уряду Пакистану Муніс Елахі, згідно з даними, зв'язувався з офшорним провайдером у Сінгапурі з проханням інвестувати $33,7 млн.

Президент Кенії Ухуру Кеньятта і його соратники накопичили більше $30 млн офшорних статків, включно з нерухомістю в Лондоні.

Президент РФ Володимир Путін не фігурує у файлах. Однак багато його близьких соратників, стверджує The Guardian, замішані в офшорних схемах.

Нагадаємо, що серед понад 10 млн документів міжнародного проєкту Pandora Papers знайшли дані про 10 компаній, пов'язаних з компаніями Володимира Зеленського та його партнерів по "Кварталу 95". За даними журналістів, у 2012 році, коли проєкт "Квартал 95" перейшов на телеканал "1+1", було створено низку офшорних компаній.